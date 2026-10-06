Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Guterres'e Keşmir'de BM kararları çağrısını yineledi - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Guterres'e Keşmir'de BM kararları çağrısını yineledi

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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Guterres\'e Keşmir\'de BM kararları çağrısını yineledi
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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, BM Genel Sekreteri Guterres ile İslamabad'da görüştü. Dar, görüşmede Cammu Keşmir ve İndus Suları'na ilişkin Pakistan tutumunu ileterek Keşmir sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesi çağrısını yineledi.

(ANKARA) - Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İslamabad'da bir araya geldi. Görüşmede Filistin, Cammu Keşmir, Afganistan, terörle mücadele ve çok taraflılığın geleceği başta olmak üzere bölgesel ve küresel barış ve güvenlik konuları ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İslamabad'da bir araya geldi. Dar, görüşmede Pakistan'ın Cammu Keşmir ve İndus Suları Anlaşması'na ilişkin tutumunu Guterres'e aktardı.

Dar, Keşmir sorununun ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda adil ve barışçıl şekilde çözülmesi çağrısını yineledi. Pakistan'ın diyalog ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalarına da değinen Dar, ABD ile İran arasındaki İslamabad görüşmelerine ev sahipliği yaparak kolaylaştırıcılık rolü üstlendiklerini belirtti. Dar, anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomasinin en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Guterres de Pakistan'ın BM'ye uzun süredir yaptığı katkılardan ve diyalog, arabuluculuk ve gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: ANKA
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