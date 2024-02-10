Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve AB\'nin seçim açıklamalarına tepki gösterdi

Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanlığınca, 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlere yönelik ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) açıklamalarına tepki gösterilerek, "Dostlarımızın yapıcı tavsiyelerine değer versek de seçim süreci tamamlanmadan olumsuz yorum yapmak ne yapıcı ne de objektiftir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki genel seçimlere ilişkin bazı ülke ve kuruluşların açıklamalarının not edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ne seçim sürecinin karmaşıklığını hesaba katan ne de on milyonlarca Pakistanlının oy kullanma hakkını özgürce ve coşkulu şekilde kullandığını kabul eden bu açıklamalardan bazılarının olumsuz tonu bizi şaşırttı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamaların, Pakistan'ın genel seçimleri "barışçıl ve başarılı şekilde düzenlediği" ve "öncelikle dış destekli terörizmden kaynaklanan ciddi güvenlik tehditleriyle uğraştığı inkar edilemez gerçeği"ni göz ardı ettiği belirtilen açıklamada, "Bazı ifadeler gerçek bile değildir. Ülke genelinde internet kesintisi yaşanmadı. Seçim gününde terör olaylarını önlemek için yalnızca mobil hizmetler, bir gün süreyle durduruldu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Pakistan, istikrarlı ve demokratik bir toplum inşa etme taahhüdünün bir parçası olarak seçimleri gerçekleştirdi. Dostlarımızın yapıcı tavsiyelerine değer versek de seçim süreci tamamlanmadan olumsuz yorum yapmak ne yapıcı ne de objektiftir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pakistan'ın canlı bir demokratik yönetim inşa etmek için çalışmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Her seçim ve barışçıl iktidar değişimi, bizi bu hedefe daha da yaklaştırıyor. Bunu, başkaları tarafından dile getirilen endişeler nedeniyle değil halkımızın arzusu ve kurucu atalarımızın vizyonu olduğu için yapıyoruz." görüşü paylaşıldı.

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta seçim yapılmıştı.

ABD, İngiltere ve AB'nin Pakistan'daki seçime ilişkin açıklamaları

ABD, İngiltere ve AB, Pakistan'daki seçimlere ilişkin "endişelerini" dile getiren açıklamalar yapmış, seçim sonuçlarının soruşturulması yönünde çağrıda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Pakistan'daki seçimlerin ifade özgürlüğü üzerinde kısıtlamaların olduğu bir ortamda yapıldığını, ayrıca seçim sürecinde iletişim ve telekomünikasyon hatlarında kısıtlamaların ve insan hakları ihlallerinin yaşandığını, bu konularla ilgili iddiaların mutlaka soruşturulması gerektiğini belirtmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da yaptığı yazılı açıklamada, "Pakistan seçimlerinin adilliği ve kapsayıcılığı konusundaki ciddi kaygıların farkındayız. Yetkililer, bilgiye ücretsiz erişim ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere temel insan haklarını korumalıdır. Oy veren herkesi alkışlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Pakistan'daki seçimlerin "aylarca süren erteleme ve belirsizlik sonrasında ve gergin bir güvenlik ortamında tamamlanmış olmasının" not edildiği belirtilerek, "Bazı siyasi aktörlerin seçimlere katılamamasından dolayı eşit şartların sağlanamaması, toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, hem çevrim içi hem de çevrim dışı ifade özgürlüğü, internete erişim kısıtlamaları, siyasi aktivistlerin tutuklanması da dahil olmak üzere seçim sürecine ciddi müdahale iddiaları nedeniyle" üzüntü duyulduğu kaydedilmişti.