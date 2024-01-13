 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Tayvan'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, 'Pakistan'ın Tayvan konusundaki politikası, tutarlı, açık ve ilkesel. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez bir parçası.' ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Tayvan\'ın Çin\'in bir parçası olduğunu vurguladı
13.01.2024 - 22:51,
Abone Ol

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Tayvan'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, "Pakistan'ın Tayvan konusundaki politikası, tutarlı, açık ve ilkesel. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez bir parçası." ifadelerini kullandı.

Sözcü Beluç, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın "tek Çin" politikasına bağlı olduğuna işaret ederek, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan hedefler ve ilkeler kapsamında tüm ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiğini anımsattı.

Beluç, Tayvan'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, "Pakistan'ın Tayvan konusundaki politikası, tutarlı, açık ve ilkesel. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin zaferiyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Tayvan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Dışişleri Bakanlığı Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı - Son Dakika


22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49
Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi

Son Dakika
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 23:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanlığı Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement