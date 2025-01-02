Pakistan Donanması'ndan Uyuşturucu Operasyonu

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İSLAMABAD, 2 Ocak (Xinhua) -- Pakistan donanması, Umman Denizi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği uyuşturucuyla mücadele operasyonunda büyük miktarda yasadışı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden perşembe günü yapılan açıklamada operasyonun, deniz hava unsurlarının desteğiyle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Pakistan donanmasına ait Moawin adlı geminin şüpheli bir gemiyi durdurduğu ve gemiye operasyon düzenleyerek geminin gizli bölmelerinde saklı uyuşturucuları ortaya çıkardığını belirtildi.

Ordu, ele geçirilen uyuşturucunun farklı uluslararası varış noktalarına kaçırılmak istendiğini ve uluslararası piyasadaki değerinin yaklaşık 1 milyon ABD doları olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Pakistan donanması, bölgesindeki deniz sahasında yapılacak her türlü yasadışı faaliyeti önleme konusunda tetikte ve kararlı olmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.