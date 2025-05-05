Pakistan Fatah Füzesini Başarıyla Fırlattı - Son Dakika
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Pakistan Fatah Füzesini Başarıyla Fırlattı

Pakistan, 'Ex INDUS' tatbikatı kapsamında Fatah füzesi fırlatarak askeri kapasitesini test etti.

05.05.2025 15:43
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İSLAMABAD, 5 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan, 120 kilometre menzile sahip karadan karaya Fatah füzesini tatbikat sırasında başarılı şekilde fırlattığını duyurdu.

Pakistan ordusunun pazartesi günü yaptığı açıklamada devam etmekte olan "Ex INDUS" adlı askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirilen fırlatmanın, birliklerin operasyonel hazırlığını sağlamayı ve füzenin gelişmiş navigasyon sistemi ve geliştirilmiş isabet oranı gibi temel teknik parametreleri test etmeyi amaçladığı belirtildi.

Eğitim amaçlı fırlatma sırasında Pakistan ordusunun üst düzey subaylarının yanı sıra ülkenin stratejik kuruluşlarından yetkili, bilim insanı ve mühendisler de hazır bulundu.

Başarıyla tamamlanan fırlatmanın ardından üst düzey ordu yetkilileri, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıyı önlemek için ordunun tam operasyonel hazırlık ve teknik yeterliliğe sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan ordusu, cumartesi günü de 450 kilometre menzile sahip karadan karaya kısa menzilli bir balistik füzeyi eğitim amacıyla fırlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Pakistan, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Fatah Füzesini Başarıyla Fırlattı - Son Dakika

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