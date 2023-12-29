Pakistan, Fatah-II füze sisteminin başarılı testini duyurdu

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ÇEKİM TARİHİ: 27 Aralık 2023

TARİH: 29 Aralık 2023

1. Fatah-II füze sisteminin testinden çeşitli görüntüler

Pakistan ordusunun basın birimi Servisler Arası Halkla İlişkiler, 400 kilometre menzile sahip Fatah-II füze sisteminin Çarşamba günü test edildiğini ve testin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Basın birimi, füzenin son teknoloji ürünü elektronik sistem, sofistike navigasyon sistemi ve benzersiz uçuş yörüngesiyle donatıldığını duyurdu.

Füze sistemi, 400 kilometre menzile kadar hedefleri yüksek hassasiyetle vurma kapasitesine sahip.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Enver el-Hak Kakar, uçuş testinin başarıyla geçmesinden dolayı katılımcı birlikleri ve bilim insanlarını kutladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.

(XHTV)