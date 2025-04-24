Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı - Son Dakika
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Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı

Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı

Hindistan'ın Pakistan'a vize vermeyi askıya almasının ardından aynı karar da İslamabad'dan geldi. Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir'deki 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizeleri askıya aldığını açıkladı.

24.04.2025 21:04
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Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurdu.

PAKİSTAN, HİNDİSTAN VATANDAŞLARINA VİZE İŞLEMLERİNİ DURDURDU

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan, vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alan Hindistan'a misilleme yaptı. Cammu Keşmir'deki terör saldırısını takiben Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif liderliğinde düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin derhal askıya alınmasına karar verildi.

"48 SAAT İÇİNDE ÜLKEYİ TERK EDİN"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, halihazırda Pakistan'da bulunan Hindistan vatandaşlarından 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Vize uygulamasından Sih dini hacılarının muaf tutulacağı kaydedildi.

PAHALGAM TERÖR SALDIRISI

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti. Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilmiş tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, İndus Suları Anlaşması'nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahalelerin "savaş nedeni" sayılacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı. İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.

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Kaynak: AA

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