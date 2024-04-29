Pakistan Hükümeti, Çocuk Felcine Karşı Seferberlik Başlattı

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İSLAMABAD, 29 Nisan (Xinhua) -- Pakistan hükümeti, çocuk felcine karşı 24 milyondan fazla çocuğu aşılamak üzere Pazartesi günü ülke genelinde seferberlik başlattı.

Pakistan Başbakanlığı Ulusal Sağlık Hizmetleri, Düzenleme ve Koordinasyon Koordinatörü Mukhtar Ahmad Bharath yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin tüm çocukları bu feci hastalıktan korumaya kararlı olduğunu belirtti.

Bharath, "Son aylarda ülkedeki kanalizasyonlardan alınan birçok örnekte çocuk felci virüsü tespit edildi. Bu durum, söz konusu virüsün çocuk sağlığı için ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yetkili, çocuk felcine karşı 5 yaşın altındaki 24 milyondan fazla çocuğun aşılanması için ülkedeki 91 bölgede seferberlik başlatıldığını sözlerine ekledi.