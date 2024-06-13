Pakistan Hükümeti, İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'nin Beraatine İtiraz Etti - Son Dakika
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Pakistan Hükümeti, İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'nin Beraatine İtiraz Etti

Pakistan hükümeti, eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin devlet sırlarını ifşa etmekle suçlandıkları davada beraat etmelerine itiraz etti. İtiraz duruşmasının tarihi henüz belirlenmedi.

13.06.2024 22:57
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Pakistan'da hükümet, eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin "devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılandıkları davada suçsuz bulunmasına itiraz etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, federal hükümet, eski Başbakan Han ile eski Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin yargılandıkları davada suçsuz bulunmasına karşı adım attı.

Hükümet, Han ve Kureyşi'nin devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandığı davadan beraat etmelerine itiraz etti.

İtiraz duruşmasının ne zaman görüleceğine dair henüz bir tarih belirlenmedi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 3 Haziran'da Han ile Kureyşi'yi suçsuz bularak, haklarında verilen 10 yıllık hapis cezası kararlarını bozmuştu.

Eşi Büşra Bibi ile yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan İmran Han, cezaevinde kalmaya devam ediyor.

İmran Han, yargılandığı davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

İddialar

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan ötürü duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu eski Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güven oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak, "Bence Başbakan'a karşı güven oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan'daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı güvenoyu önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Hükümeti, İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'nin Beraatine İtiraz Etti - Son Dakika

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