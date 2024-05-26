Pakistan ile Afganistan Arasındaki Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

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Pakistan ile Afganistan arasında, çatışmalar nedeniyle bir haftadır kapalı olan ve ticari anlamda büyük öneme sahip Karlaçi Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığı bildirildi.

Bir konu üzerinde karar almak için bir araya gelen geleneksel İstişare Meclisi Jirga Üyesi Haji Rauf, AA muhabirine, Karlaçi'nin, 24 Mayıs Cuma gününden itibaren ticaret faaliyetleri için açıldığını belirtti.

Pakistan'ın kuzeybatısı ile Afganistan'ın doğusunu birbirine bağlayan sınır kapısından günlük 100-150 kargo kamyonunun geçiş yaptığı ve sınır kapısının bu anlamda önem taşıdığı ifade edildi.

Bu arada, Pakistan ile Afganistan arasında 18 sınır kapısının bulunduğu da aktarıldı.

Pakistan, Afganistanlı militanlar tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle sınır kapısını bir hafta önce kapattığını açıklamıştı.