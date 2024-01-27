Pakistan ile Marshall Adaları arasında resmi diplomatik ilişkiler kuruldu

Pakistan ile Pasifik ada ülkelerinden Marshall Adaları arasında resmi diplomatik ilişkiler kuruldu.

Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Munir Akram, Marshall Adaları'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Amatlain Elizabeth Kabua ile New York'ta bir araya geldi.

Pakistan'ın BM'deki ofisinde düzenlenen törende, Akram ile Kabua, iki ülke arasında resmi diplomatik ilişkilerin kurulduğuna dair ortak bildiriyi imzaladı.

Akram, resmi diplomatik ilişkilerin kurulmasının iki ülke arasında ilişkileri derinleştirmek için yeni yollar açacağını vurgulayarak, Marshall Adaları ile daha önce de çeşitli konular üzerinde BM'de işbirliği yaptıklarını belirtti.

Kabua da ülkesinin tüm alanlarda işbirliğine açık olduğunu belirterek, BM'de küçük ada ülkelerine verdiği destek dolayısıyla Akram'a teşekkür etti.