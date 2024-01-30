Pakistan\'ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı saldırı: 9 militan etkisiz hale getirildi, 6 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Mach şehrine ve Kolpur kasabasına roketler ve otomatik silahlarla saldırı düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusuna (BLA) bağlı çok sayıda militandan 9'u etkisiz hale getirildi, çıkan çatışmada 4 asker ve 2 sivil yaşamını yitirdi.
Geo News televizyonundaki habere göre, çok sayıda BLA militanı, dün geç saatlerde Mach şehrine ve Kolpur kasabasına roket ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi.
Yetkililer, BLA tarafından fırlatılan 15 roketin, askeri karargah ve polis merkezi de dahil olmak üzere çeşitli noktalara isabet ettiğini kaydetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, çıkan çatışmada, 3'ü intihar bombacısı 9 militanın etkisiz hale getirildiği, 4 asker ve 2 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Şiddetli patlamalar sonucu çok sayıda ev ve araçta hasar meydana gelirken, çatışmalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü.
Güvenlik güçleri, kaçan militanların yakalanması için operasyon başlattı.
Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor
2000'de kurulan Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu sebeple Pakistan güvenlik güçlerini, emniyet mensuplarını ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.
Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.
İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.
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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı saldırı: 9 militan etkisiz hale getirildi, 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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