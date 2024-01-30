Pakistan\'ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı saldırı: 9 militan etkisiz hale getirildi, 6 kişi hayatını kaybetti

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Mach şehrine ve Kolpur kasabasına roketler ve otomatik silahlarla saldırı düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusuna (BLA) bağlı çok sayıda militandan 9'u etkisiz hale getirildi, çıkan çatışmada 4 asker ve 2 sivil yaşamını yitirdi.

Geo News televizyonundaki habere göre, çok sayıda BLA militanı, dün geç saatlerde Mach şehrine ve Kolpur kasabasına roket ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi.

Yetkililer, BLA tarafından fırlatılan 15 roketin, askeri karargah ve polis merkezi de dahil olmak üzere çeşitli noktalara isabet ettiğini kaydetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, çıkan çatışmada, 3'ü intihar bombacısı 9 militanın etkisiz hale getirildiği, 4 asker ve 2 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şiddetli patlamalar sonucu çok sayıda ev ve araçta hasar meydana gelirken, çatışmalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Güvenlik güçleri, kaçan militanların yakalanması için operasyon başlattı.

Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

2000'de kurulan Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu sebeple Pakistan güvenlik güçlerini, emniyet mensuplarını ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.