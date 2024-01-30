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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde BLA militanlarına operasyon - Son Dakika
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde BLA militanlarına operasyon

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Mach şehrine roketler ve otomatik silahlarla saldırı düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusuna (BLA) bağlı çok sayıda militandan 5'i etkisiz hale getirildi. BLA tarafından fırlatılan 15 roketin, askeri karargah ve polis merkezinin de bulunduğu kentin çeşitli noktalarına isabet ettiği belirtilirken, çatışmalarda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldiği kaydedildi. Güvenlik güçleri, kaçan militanların yakalanması için operasyon başlattı.

Pakistan\'ın Belucistan eyaletinde BLA militanlarına operasyon
30.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:37
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Mach şehrine roketler ve otomatik silahlarla saldırı düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusuna (BLA) bağlı çok sayıda militandan 5'i etkisiz hale getirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, çok sayıda BLA militanı, dün geç saatlerde Mach şehrine roket ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi.

Yetkililer, BLA tarafından fırlatılan 15 roketin, askeri karargah ve polis merkezinin de bulunduğu kentin çeşitli noktalarına isabet ettiğini ancak can kaybı olmadığını belirtti.

Çıkan çatışmalarda, 5 militanın etkisiz hale getirildiğini açıklayan yetkililer, şiddetli patlamalar sonucu çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldiğini kaydetti.

Yerel yönetim, şehre giriş ve çıkışları durdururken, çatışmalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Güvenlik güçleri, kaçan militanların yakalanması için operasyon başlattı.

Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

2000'de kurulan Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu sebeple Pakistan güvenlik güçlerini, emniyet mensuplarını ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

Kaynak: AA
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