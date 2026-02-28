Pakistan, İran'a Saldırıları Kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran'a yönelik gerekçesiz saldırıları şiddetle kınadığını" bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Erakçi'nin, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ı aradığı belirtilen paylaşımda, ikilinin bölgedeki son durumu görüştüğü kaydedildi.

Dar'ın, krizin barışçıl şekilde müzakere yoluyla çözülmesi için diplomatik çabaların acilen yeniden başlatılması ve gerginliğin derhal durdurulması çağrısında bulunduğu belirtilen paylaşımda, "Dar, İran'a yönelik gerekçesiz saldırıları şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

"Pakistan, İran'ın kardeş ülkelere yönelik saldırılarını da şiddetle kınamakta"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın başka bir X paylaşımında ise, Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

İran'a yönelik "gerekçesiz saldırıların kınandığı" belirtilen açıklamada, "Böyle bir hareket, tüm bölgenin barış ve istikrarını bozacak ve çok geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Pakistan, İran'ın kardeş ülkeler Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını da şiddetle kınamakta ve tüm bu kardeş ülkelerle dayanışmayı sürdürmektedir." ifadesi yer aldı.

Söz konusu saldırıların Körfez ülkelerinin "egemenliğine yönelik açık bir ihlal teşkil ettiği" belirtilen açıklamada, "Pakistan, bu haince saldırı sırasında BAE'de bir Pakistan vatandaşının talihsiz ölümünü de kınamaktadır." cümleleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm taraflara uluslararası hukuk çerçevesinde azami itidal gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.