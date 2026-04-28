Pakistan, İran'a transit geçiş için altı yeni güzergah belirledi

Pakistan Ticaret Bakanlığı'nın Pazar günü yayımladığı bildiriye göre, üçüncü ülkelerden İran'a yapılacak mal sevkiyatları için altı yeni transit güzergah belirlendi. Bu adım, Pakistan'ın IMF programı kapsamında ekonomiyi istikrara kavuşturma ve bölgesel ticareti artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Düzenleme kapsamında Gwadar-Gabd, Karaçi/Port Qasim-Lyari-Ormara-Pasni-Gabd, Karaçi/Port Qasim-Huzdar-Dalbandin-Taftan gibi hatlar devreye alındı. Taşımacılık Pakistan Gümrük Kanunu hükümlerine göre yürütülecek. Bildirimde, İran'ın Pakistan üzerinden üçüncü ülkelere ihracat yapıp yapamayacağına dair bilgi yer almadı.

Bu adım, Pakistan'ın kısa süre önce İran üzerinden Özbekistan'a dondurulmuş sığır eti taşıyan ilk sevkiyatı gerçekleştirmesinin ardından geldi. Pakistan, Afganistan hattındaki kesintiler ve artan gerilim nedeniyle İran'ı alternatif bir ticaret koridoru olarak öne çıkarıyor. Yeni güzergah, Orta Asya ile deniz bağlantısı arasında daha istikrarlı bir alternatif sunarken, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ticaret ağını da dolaylı olarak güçlendirebilir.