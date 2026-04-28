Pakistan, İran'a transit geçiş için altı yeni güzergah belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, İran'a transit geçiş için altı yeni güzergah belirledi

28.04.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, üçüncü ülkelerden İran'a yapılacak mal sevkiyatlarının kendi toprakları üzerinden transit geçişine izin verdiğini açıkladı. Bu kapsamda altı yeni güzergah belirlendi.

Pakistan Ticaret Bakanlığı'nın Pazar günü yayımladığı bildiriye göre, üçüncü ülkelerden İran'a yapılacak mal sevkiyatları için altı yeni transit güzergah belirlendi. Bu adım, Pakistan'ın IMF programı kapsamında ekonomiyi istikrara kavuşturma ve bölgesel ticareti artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Düzenleme kapsamında Gwadar-Gabd, Karaçi/Port Qasim-Lyari-Ormara-Pasni-Gabd, Karaçi/Port Qasim-Huzdar-Dalbandin-Taftan gibi hatlar devreye alındı. Taşımacılık Pakistan Gümrük Kanunu hükümlerine göre yürütülecek. Bildirimde, İran'ın Pakistan üzerinden üçüncü ülkelere ihracat yapıp yapamayacağına dair bilgi yer almadı.

Bu adım, Pakistan'ın kısa süre önce İran üzerinden Özbekistan'a dondurulmuş sığır eti taşıyan ilk sevkiyatı gerçekleştirmesinin ardından geldi. Pakistan, Afganistan hattındaki kesintiler ve artan gerilim nedeniyle İran'ı alternatif bir ticaret koridoru olarak öne çıkarıyor. Yeni güzergah, Orta Asya ile deniz bağlantısı arasında daha istikrarlı bir alternatif sunarken, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ticaret ağını da dolaylı olarak güçlendirebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, İran'a transit geçiş için altı yeni güzergah belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:59:00. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan, İran'a transit geçiş için altı yeni güzergah belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.