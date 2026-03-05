Pakistan, İran'la İletişimi Sürekli Kılıyor - Son Dakika
Pakistan, İran'la İletişimi Sürekli Kılıyor

05.03.2026 10:13
Pakistan, Körfez ülkelerinin hedef alınmaması için İran'la sürekli iletişimde olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah, gerilimin düşürülmesi, Körfez ülkelerinin hedef alınmaması ve yanlış anlaşılmaların çözümlenmesi için İran'la sürekli iletişimde olduklarını belirtti.

Sanaullah, Geo News kanalında yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkanlığında parlamento partilerinin liderleriyle ve temsilcileriyle yapılan brifingde Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmeleri paylaştı.

İran ile devamlı olarak iletişimde olduklarını, Körfez ülkelerinin hedef alınmaması ve yanlış anlaşılmaların çözümlenmesi için çabaladıklarını ifade eden Sanaullah, brifingde katılımcıların, "İran'ın İsrail'e karşı misillemesini desteklediğini ancak Tahran'ın yanıtının Körfez ülkelerini hedef almaması gerektiğini" düşündüğünü aktardı.

İran ile Suudi Arabistan arasında iletişim sağlanması için çabaladıklarının altını çizen Sanaullah, "İran'a bir savaş dayatıldığını" ve Pakistan'ın bu çatışmanın sona ermesi için diplomatik çabaları olduğunu vurguladı.

Sanaullah, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın, İran'ın "Suudi Arabistan'ın topraklarının Tahran'a karşı kullanılmayacağını garanti etmesi halinde Riyad'ın hedef alınmayacağını belirttiğini" aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

