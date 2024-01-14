Pakistan İslam Uleması Cemiyeti lideri Afganistan\'a ziyaret gerçekleştirdi

Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimlerin ardından başkent Kabil'e gelen Pakistan İslam Uleması Cemiyeti Partisinin (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rahman, iki ülke arasındaki sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e düzenlediği ziyaretinde Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund başta olmak üzere Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarıyla görüşen Rahman, ziyaretini Afganistan Devlet Televizyonuna değerlendirdi.

"Pakistan ve Afganistan arasındaki sorunları karşılıklı anlayış temelinde çözmeye çalışıyoruz." diyen Rahman, İslamabad ve Taliban yönetimlerinin düzensiz göçmen sorununun çözümü için müzakerelerde bulunması gerektiğini, kendisinin de Pakistan hükümetine bu konuda tavsiye verdiğini aktardı.

Rahman, dünya ülkelerinin de Taliban yönetimini resmen tanıması gerektiğini belirtti.

Pakistan ve Afganistan arasındaki sorunlar

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor. Bunun arkasında, Pakistan'da geçen yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği terör saldırılarının yattığı ifade ediliyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında 2023'ün sonlarına doğru bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekim başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemiş, bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Pakistan'ın bu kararının ardından iki ülke arasındaki Torkham ve Spin Boldak sınır kapılarına yüz binlerce Afgan gitmişti. Pakistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 482 binin üzerinde düzensiz Afgan göçmenin ülkesine döndüğünü açıklamıştı.

Pakistan'ın bu kararı almasının ardında, Afganistan Taliban'ına TTP'ye karşı önlem almasına yönelik baskı uygulamak istediğinin yattığı ifade ediliyor.

Pakistan ve Afganistan yönetimleri arasında artan gerilimin ardından, Fazlur Rahman'ın iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik arabuluculuk hedefiyle Afganistan'ı ziyaret ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, Rahman'ın Afganistan ziyareti sırasında Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ile de görüştüğü iddia edildi ancak konuyla ilgili açıklamada bulunulmadı.