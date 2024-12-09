Pakistan, Lübnan'a Destek Verdi

Güncel

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Pakistan devlet televizyonunun (PTV) haberine göre, Başbakan Şerif, Lübnanlı mevkidaşı Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayan Şerif, Pakistan'ın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi.

Şerif, Lübnan'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve benzer bir ateşkesin Gazze'de de yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Pakistan halkının da Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu dile getiren Şerif, Lübnan'a insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını iletti.

Mikati ise Pakistan'ın dayanışma mesajından dolayı teşekkür etti ve bunun iki ülke arasındaki güçlü bağların örneği olduğunu ifade etti.

Başbakan Mikati, Lübnan'ın Suriye'den gelen Pakistan vatandaşlarının evlerine güvenli şekilde dönmeleri için her türlü desteği vereceğini belirtti.

İsrail ordusu, 30 Ekim'de Lübnan'ın güneyine kara saldırısı başlatmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda 27 Kasım'da İsrail ile Lübnan arasında ateşkese gidilmişti. Taraflar arasındaki ateşkes sürürken, anlaşmadaki aşamalı çekilme maddesi nedeniyle İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki karadan işgali hala devam ediyor.