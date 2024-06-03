Pakistan Mahkemesi İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'yi suçsuz buldu - Son Dakika
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Pakistan Mahkemesi İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'yi suçsuz buldu

Pakistan Mahkemesi İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi\'yi suçsuz buldu

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi, 'devlet sırlarını ifşa etmekle' yargılandıkları davada suçsuz buldu. Mahkeme, Han ile Kureyşi'yi suçsuz bularak, haklarında verilen 10 yıllık hapis cezası kararlarını bozdu. İmran Han hakkındaki temelsiz suçlamaların sonuçlandığını belirten Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Gohar Ali Han, eski Başbakan'ın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını iddia etti.

03.06.2024 17:05
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Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi, "devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılandıkları davada suçsuz buldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde, İmran Han ile Kureyşi hakkındaki davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, Han ile Kureyşi'yi suçsuz bularak, haklarında verilen 10 yıllık hapis cezası kararlarını bozdu.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Gohar Ali Han, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İmran Han hakkındaki temelsiz suçlamaların bugün sonuçlandığını, söz konusu dava sebebiyle eski Başbakan'ın 10 aydır cezaevinde yattığını belirtti.

Gohar Ali Han, İmran Han'ın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını iddia etti.

Eşi Büşra Bibi ile yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan İmran Han, cezaevinde kalmayı sürdürecek.

İmran Han, yargılandığı davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

İddialar

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan ötürü duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu eski Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güven oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak, "Bence Başbakan'a karşı güven oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan'daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı güvenoyu önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Mahkemesi İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'yi suçsuz buldu - Son Dakika

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