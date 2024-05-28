Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi İstanbul\'dan uğurlandı

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Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi PNS BABUR, İstanbul'dan uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında, ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi PNS BABUR (280), test ve eğitimlerinin de tamamlanmasıyla Pendik İstanbul'dan son halatı da fora edilerek uğurlandı. Denizleri engin, rüzgarları sakin, yolu bahtı açık olsun." ifadeleri kullanıldı.