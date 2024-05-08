Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva\'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi

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Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen iki operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ve Dera İsmail Han bölgelerinde güvenlik güçlerinin operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Dera İsmail Han'da düzenlenen operasyonda 5, Kuzey Veziristan'da düzenlenen operasyonda ise bir teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği vurgulanarak, Pakistan güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlı olduğu kaydedildi.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artış eğiliminde.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afganistan'daki Taliban geçici yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.