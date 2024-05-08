Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi

Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva\'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen iki operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

08.05.2024 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen iki operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ve Dera İsmail Han bölgelerinde güvenlik güçlerinin operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Dera İsmail Han'da düzenlenen operasyonda 5, Kuzey Veziristan'da düzenlenen operasyonda ise bir teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği vurgulanarak, Pakistan güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlı olduğu kaydedildi.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artış eğiliminde.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afganistan'daki Taliban geçici yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Pakistan, Güvenlik, Terör, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 İstanbul’da lise müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı. İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı.
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz
18:23 Jayden Oosterwolde’den haber var Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi Jayden Oosterwolde'den haber var! Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 19:32:28. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement