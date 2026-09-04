Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Savunma Günü Resepsiyonu - Son Dakika
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Savunma Günü Resepsiyonu

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Savunma ve Şehitler Günü için resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Cüneyd, Keşmir sorununa dikkat çekti ve Pahalgam saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti. Resepsiyona Türk askeri yetkililer katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince "Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Ankara'da mukim yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Resepsiyon, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Cüneyd, 6 Eylül 1965'in Pakistan halkının vatan savunmasında silahlı kuvvetlerle birlikte gösterdiği cesaret, direniş ve birlik ruhunun hatırlandığı önemli bir gün olduğunu söyledi.

"Bölgemizdeki savaşların temelinde Cammu Keşmir sorunu yatmaktadır." diyen Cüneyd, bu sorunun halen BM Güvenlik Konseyi gündeminde olduğunu ve meselenin barışçıl çözümünü beklediklerini aktardı.

Cüneyd, barışın Pakistan'ın temel yaklaşımı olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Cüneyd, 22 Nisan 2025'te Pahalgam bölgesinde düzenlenen saldırıya ilişkin ülkesinin kanıtsız bir şekilde suçlandığını belirterek, "Pakistan tarafsız ve uluslararası soruşturma teklif etmiştir. Haksız bir saldırı başlatıldığında, yanıtımız ölçülü olmuş ve doğrudan bize saldıranlara yöneltilmiştir. Milletimiz bir kez daha kenetlenmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından, Pakistan mutfağından yemekler misafirlere ikram edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Pakistan, Savunma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Savunma Günü Resepsiyonu - Son Dakika

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