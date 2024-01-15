Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat\'taki genel seçimlerin ertelenmesine yanıt verdi

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'taki genel seçimlerin ertelenmesine yönelik Senatodaki yasa tasarılarına verdiği yanıtta tüm hazırlıkların yapıldığını ve seçimlerin ertelenemeyeceğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Senatoda bağımsız milletvekillerinin, güvenlik endişeleri ve soğuk hava şartları nedeniyle genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin sundukları yasa tasarılarına Seçim Komisyonundan yanıt geldi.

Seçim Komisyonunun açıklamasında tüm hazırlıkların yapıldığı ve 8 Şubat'taki genel seçimlerin ertelenemeyeceği ifade edildi.

5 Ocak'ta bağımsız Senatör Dilawar Khan, 12 Ocak'ta Senatör Hidayetullah Han ve dün de Senatör Hilalur Rahman, 8 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasa tasarılarını Senatoya sunmuştu.

Seçim Komisyonu, siyasi parti sembollerini onayladı

Öte yandan, genel ve eyalet seçimlerinde yarışacak yaklaşık 150 siyasi partinin sembolleri, Seçim Komisyonu tarafından onaylandı.

Bununla birlikte Seçim Komisyonunun onayladığı listede eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) yer almadı.

Anayasa Mahkemesi, Seçim Komisyonunun, PTI'nın parti içi seçimleri yapmadığı gerekçesiyle Seçim Yasası'nı ihlal ettiğine ve bu sebeple "kriket sopası" sembolünü seçimlerde kullanamayacağına yönelik kararının doğru olduğuna hükmetmişti.

Son genel seçimler, 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.