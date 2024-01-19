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Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi: İran ile sorunların çözümü diyalog ve diplomaside - Son Dakika
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Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi: İran ile sorunların çözümü diyalog ve diplomaside

Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, İran ile yaşanan küçük sorunların çözümünün diyalog ve diplomaside yattığını belirtti. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, başkent İslamabad'da Başbakan Anvarul Hak Kakar liderliğinde, hükümete güvenlik ve dış ilişkilerde tavsiyede bulunan Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısının düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, katılımcılara, İran ile Pakistan arasındaki mevcut durumu etkileyen siyasi ve diplomatik gelişmeler ve bunun bölgedeki güvenliğe etkisiyle ilgili bilgi verildiği aktarıldı. Pakistan ordusunun ülkenin egemenliğinin sebepsiz ve hukuksuz şekilde ihlal edilmesine karşı verdiği profesyonel yanıta övgüde bulunulan açıklamada, Pakistan halkının güvenlik ve emniyetinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, sınırlardaki son durum ve bu tür ihlallere karşı kapsamlı şekilde cevap vermek için gereken hazırlıklar hakkında katılımcılara bilgi verildiğine işaret edilerek, 'Toplantıda, iki ülkenin karşılıklı olarak diyalog ve diplomasi yoluyla küçük huzursuzlukların üstesinden gelebilecekleri ve tarihi ilişkilerini daha da derinleştirmenin yolunu açabilecekleri sonucuna varıldı.' ifadelerine yer verildi.

Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi: İran ile sorunların çözümü diyalog ve diplomaside
19.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 00:06
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Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, İran ile yaşanan küçük sorunların çözümünün diyalog ve diplomaside yattığını belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, başkent İslamabad'da Başbakan Anvarul Hak Kakar liderliğinde, hükümete güvenlik ve dış ilişkilerde tavsiyede bulunan Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, katılımcılara, İran ile Pakistan arasındaki mevcut durumu etkileyen siyasi ve diplomatik gelişmeler ve bunun bölgedeki güvenliğe etkisiyle ilgili bilgi verildiği aktarıldı.

Pakistan ordusunun ülkenin egemenliğinin sebepsiz ve hukuksuz şekilde ihlal edilmesine karşı verdiği profesyonel yanıta övgüde bulunulan açıklamada, Pakistan halkının güvenlik ve emniyetinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, sınırlardaki son durum ve bu tür ihlallere karşı kapsamlı şekilde cevap vermek için gereken hazırlıklar hakkında katılımcılara bilgi verildiğine işaret edilerek, "Toplantıda, iki ülkenin karşılıklı olarak diyalog ve diplomasi yoluyla küçük huzursuzlukların üstesinden gelebilecekleri ve tarihi ilişkilerini daha da derinleştirmenin yolunu açabilecekleri sonucuna varıldı." ifadelerine yer verildi.

Pakistan ile İran arasında çok sayıda iletişim kanalı bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, bölgesel barış ve istikrar doğrultusunda İslamabad ve Tahran'ın birbirlerinin güvenlik endişelerini gidermek için bu iletişim kanallarını kullanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün dokunulmaz ve kutsal olduğu, herhangi bir bahaneyle bunu ihlal etme girişimine devletin tüm gücüyle karşılık vereceği yönündeki sarsılmaz kararlılık yinelendi.

"İlişkiler 16 Ocak öncesine dönmeli" vurgusu

Öte yandan, Başbakan Kakar, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan ile İran'ın tarihsel olarak kardeşlik ve işbirliği ilişkilerine sahip olduğunu belirtti.

Kakar, İslamabad ile Tahran arasındaki ilişkilerin 16 Ocak öncesine dönmesi için adımlar atılmasının her iki ülkenin de menfaatine olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda Pakistan, İran tarafından gelen tüm olumlu tedbirleri memnuniyetle karşılayacak ve karşılık verecektir." diye konuştu.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan, dün erken saatlerde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları noktalara" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Pakistan, Tahran, İran, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi: İran ile sorunların çözümü diyalog ve diplomaside - Son Dakika


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