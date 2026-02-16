Pakistan ve Avusturya Ekonomik İşbirliği Anlaştı - Son Dakika
Pakistan ve Avusturya Ekonomik İşbirliği Anlaştı

16.02.2026 22:23
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Avusturya'da ekonomik işbirliği mutabakatı yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Avusturya'nın başkenti Viyana'da mevkidaşı Christian Stocker'le yaptığı görüşmede, ekonomik işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Avusturya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Stocker, diplomatik ilişkilerin 70. yılı münasebetiyle Viyana'da Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Görüşmede, ekonomi alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalındı.

Stocker, Pakistan'ın özellikle ekonomik açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, Avusturya'nın da bu ülkeye ihracatının artış gösterdiğini belirtti.

Görüşmenin ardından her iki ülkenin iş dünyasından temsilcilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisinde Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı (UAEA) Rafael Mariano Grossi ile görüştü.

Grossi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Şerifi, "küresel barış ve refaha giden yol olan" sürdürülebilir kalkınma konulu özel bir etkinlikte ağırladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Avusturya, Diplomasi, Pakistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

