Pakistan ve Güney Kore'den Ortak Tatbikat

Pakistan ve Güney Kore'nin, Umman Denizi açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.
Pakistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde düzenlenen ortak tatbikata ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Pakistan ve Güney Kore donanmalarına ait savaş gemilerinin katıldığı tatbikatın uyuşturucu kaçakçılığı ve korsanlığa karşı düzenlendiği belirtildi.
Tatbikat kapsamında iki ülkeye ait donanmaların operasyonel kabiliyetlerinin artırılması hedeflendi.
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