Pakistan ve İran'dan Barış Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan ve İran'dan Barış Mesajı

Pakistan ve İran\'dan Barış Mesajı
06.05.2026 03:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı ile barış ve güvenliği destekleme konularında görüştü.

İSLAMABAD, 26 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin bölgesel barış ve güvenliğe olan sarsılmaz bağlılığını yineledi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki liderin cumartesi günü bölgedeki mevcut durum ile barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Şerif, Pakistan'ın bölgesel barış ve güvenliği teşvik etme yönündeki kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.

İslamabad'da 11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen görüşmelere İran'ın üst düzey katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerif, İran'ın, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığında bir başka heyet gönderme kararını da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Söz konusu heyet günün erken saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Şerif ayrıca son dönemde çeşitli dünya liderleriyle yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin Pezeşkiyan'a bilgi vererek bu temasların, çatışmalardan etkilenen bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik sürdürülebilir diyalog ve diplomasi temelinde daha geniş bir uzlaşı oluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Pezeşkiyan ise Pakistan'ın devam eden barış çabalarına sunduğu katkılar dolayısıyla Şerif'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ve İran'dan Barış Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:47:58. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan ve İran'dan Barış Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.