Pakistan ve Mısır Bakanları İlişkileri Görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dar, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede Dar ile Abdulati, iki ülke arasındaki ilişkilerin boyutlarını ele aldı ve son dönemde üst düzey temasların oluşturduğu olumlu ivmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalan taraflar, Pakistan-Mısır Ortak Bakanlar Komisyonu gibi mekanizmaların daha etkin hale getirilmesinin önemine dikkati çekti.

Dar ile Abdulati, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin eğitim ve kurumsal değişim programlarıyla daha da güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alan bakanlar, gerilimin azaltılması, itidalin korunması ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Dar, Filistin halkına yönelik desteğin sürdüğünü belirterek, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sert şekilde kınadı.