Pakistan ve Suriye İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Pakistan ve Suriye İlişkileri Gelişiyor

Pakistan ve Suriye İlişkileri Gelişiyor
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Başbakan Şahbaz Şerif, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile işbirliğini görüştü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif, İslamabad'a resmi ziyarette bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti.

Görüşmede, Şerif ve Şeybani'nin, Suriye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldığı kaydedildi.

Şeybani'nin, görüşmede, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik yapıcı rolüne işaret ettiği belirtildi.

Bakan Şeybani, 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olmuştu.

Suriyeli Bakan, ziyareti kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Suriye İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

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