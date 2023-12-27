Pakistan, yerli güdümlü roketatar sistemi Fatah-2\'yi başarıyla test etti

Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği güdümlü çok namlulu roketatar sistemi Fatah-2'yi başarıyla test ettiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu roketatar sisteminin modern aviyonik teknolojileriyle donatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Fatah-2'nin testinin başarıyla gerçekleştirildiği ve 400 kilometre menzildeki hedeflerde yüksek seviyede başarı gösterdiği belirtildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve üst düzey askeri yetkililerin testlere katılan asker ve bilim insanlarını tebrik ettiği aktarıldı.

Pakistan, 2021'de de Fatah-1'in testlerini gerçekleştirmişti.