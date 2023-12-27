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Pakistan, yerli güdümlü roketatar sistemi Fatah-2'yi başarıyla test etti - Son Dakika
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Pakistan, yerli güdümlü roketatar sistemi Fatah-2'yi başarıyla test etti

Pakistan ordusu, Fatah-2 adlı yerli güdümlü çok namlulu roketatar sistemini başarıyla test etti. Modern aviyonik teknolojilerle donatılan Fatah-2, 400 kilometre menzildeki hedeflerde yüksek başarı gösterdi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve üst düzey askeri yetkililer, testlere katılan asker ve bilim insanlarını tebrik etti.

Pakistan, yerli güdümlü roketatar sistemi Fatah-2\'yi başarıyla test etti
27.12.2023 - 16:15,
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Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği güdümlü çok namlulu roketatar sistemi Fatah-2'yi başarıyla test ettiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu roketatar sisteminin modern aviyonik teknolojileriyle donatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Fatah-2'nin testinin başarıyla gerçekleştirildiği ve 400 kilometre menzildeki hedeflerde yüksek seviyede başarı gösterdiği belirtildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve üst düzey askeri yetkililerin testlere katılan asker ve bilim insanlarını tebrik ettiği aktarıldı.

Pakistan, 2021'de de Fatah-1'in testlerini gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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Pakistan, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan, yerli güdümlü roketatar sistemi Fatah-2'yi başarıyla test etti - Son Dakika
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