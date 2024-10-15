Pakistanda cenaze törenine saldırı: 4 polis hayatını kaybetti

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, bir polisin cenaze töreni sonrası düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 polis yaşamını yitirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Bannu bölgesindeki cenaze töreninin ardından silahlı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Burka ve canlı bomba yeleği giyen 5 saldırganın polise ateş açtığını belirten yetkililer, çıkan çatışmada 4 polisin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yetkililer, saldırganların güvenlik güçlerince öldürüldüğünü kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan ise iddiaları reddediyor.