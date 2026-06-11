Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen askeri helikopter kazası büyük üzüntüye neden oldu. Muzafferabad kenti yakınlarında düşen Pakistan ordusuna ait helikopterde bulunan 22 personelin tamamının yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Pakistan ordusuna ait Mi-17 tipi helikopter kalkış yaptıktan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda helikopterde bulunan tüm mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Pakistanlı kaynaklar, kazada 1 albay, 2 binbaşı ve 19 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve teknik incelemelerin devam ettiğini bildirdi.
Hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlenirken, ülke genelinde büyük üzüntüye yol açan kazanın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.
Pakistan ordusuna ait Mi-17 tipi helikopter, Azad Cammu Keşmir bölgesindeki Muzafferabad kenti yakınlarında dün teknik arıza nedeniyle düşmüştü.
Son Dakika › Güncel › Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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