Pakistanlı kaynaklar: Genelkurmay Başkanı'nın İran ziyareti, Husilerin Riyad'a saldırılarına odaklıydı - Son Dakika
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Pakistanlı kaynaklar: Genelkurmay Başkanı'nın İran ziyareti, Husilerin Riyad'a saldırılarına odaklıydı

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- Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarına son vermesi için İran'a Husileri "ikna etme" çağrısı yaptı

Pakistanlı kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran ziyareti sırasında Tahran yönetimine, Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilerin saldırılarını durdurmaları için çağrıda bulunduğunu bildirdi.

İsmi paylaşılmayan Pakistanlı kaynaklar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptıkları açıklamada, dün İran'a varan Münir'in bu ziyaretinin, ABD ile İran arasında arabuluculuk çabalarının yanı sıra Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarına odaklandığını belirtti.

Kaynaklar, "Münir, bir kez daha İranlı liderleri, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurmaları için nüfuzunu kullanmaya çağırarak Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bu ülkeyi savunmaya olan bağlılığını açıkladı." ifadesini kullandı.

İranlı yetkililerin ise Husiler ile Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapma teklifini yinelediğini ve Orta Doğu'da gerilimin yayılmasını istemediklerini ifade ettiğini aktaran kaynaklar, Münir'in Husilerin saldırılarını durdurmasına yönelik çağrısına verilen yanıtın detaylarını paylaşmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

Pakistan Ordu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ı savunmak için "gereken her türlü desteği sağladığını ve sağlamaya devam edeceklerini" belirtmişti.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devam etmesi için "farklı yollar" ele alındı

Kaynaklar, Münir'in İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşmesinde ABD ile ara verilen görüşmelere devam etmenin "farklı yollarını" ele aldığını belirtti.

İranlı liderlerin bu konuda "yeni bir teklif sunmadığını", görüşmelere devam etmeden önce ABD'nin İslamabad Mutabakatı'nı uygulamaya yeniden başlaması gerektiğini dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Tahran yönetiminin Washington'a "güvenin inşası için ilk adımı atması gerektiğini" söylediğini kaydetti.

Kaynaklar, İran'ın ABD tarafına sunduğu 7 şartı kabul etmesinin güvenin inşası ve görüşmelere yeniden başlanması için "bir başlangıç noktası" olabileceğini ifade ettiğini aktardı.

Tarafların arabulucuların dolaylı mesajları iletmeyi sürdürmesi konusunda mutabık kaldığını belirten kaynaklar, Münir'in ABD ile İran arasında görüşme yapılması için yeni bir teklif götürüp götürmediğinin bilinmediğini ifade etti.

Münir'e, Tahran'ı ziyaretinde Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin de bulunduğu heyet eşlik ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA
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