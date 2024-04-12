Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde değerlendiriyor - Son Dakika
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Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde değerlendiriyor

Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde değerlendiriyor

İSLAMABAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde çeşitli etkinliklerle değerlendiriyor.

12.04.2024 15:35
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İSLAMABAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde çeşitli etkinliklerle değerlendiriyor.

Kaynak: Xinhua

Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde değerlendiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde değerlendiriyor - Son Dakika
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