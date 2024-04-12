Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde değerlendiriyor

İSLAMABAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Pakistanlılar Ramazan Bayramı tatilini eğlence merkezlerinde çeşitli etkinliklerle değerlendiriyor.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek Toroslar'ın yönetiminde herkesin kendisini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, Toroslar için yapılacak çalışmalara herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nı ilçe sakinleriyle sahada karşıladı ve hafta sonu mesaisinde parklarda incelemelerde bulundu. Yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırma sözü veren Başkan Önal, Bayraklı'nın en güzel parklara sahip olacağını belirtti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kosta kırığı hastası, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 yaşındaki hasta, ileri tetkik tedavisi için ambulans helikopterle Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.
Bursa Hayvanat Bahçesi'ne gelen 2 sırtlan, çocuklar başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Sırtlanlar, özel bölümde doğal ortamda besleniyor ve hayvanat bahçesine renk katıyor.
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