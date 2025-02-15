Palandöken'de Çığ Bölgesine Giren 4 Kişiye Ceza - Son Dakika
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Palandöken'de Çığ Bölgesine Giren 4 Kişiye Ceza

Palandöken\'de Çığ Bölgesine Giren 4 Kişiye Ceza

Erzurum'da çığ riski taşıyan alana giren 4 kişi, 11 bin 812 lira ceza aldı. Vali güvenli kayak çağrısı yaptı.

15.02.2025 16:16
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Erzurum'da, İl Jandarma Komutanlığınca, Valiliğin "Palandöken Kayak Merkez'inde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emri kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 4 kişiye toplam 11 bin 812 lira ceza kesildi.

Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmının kayak merkezinin kuzey pistine aktığı bölgeye gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan Genç ile olay yerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Palandöken Dağı'nda saat 11.30 sularında bir çığ hadisesinin yaşandığını hatırlattı.

Olayın meydana gelmesiyle bölgeye JAK, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiğini bildiren Çiftçi, "Ardından AFAD ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etmişlerdir. Yapılan çalışmalar neticesinde herhangi bir şekilde ölen ya da yaralanan olmadığını tespit ettik." dedi.

Çiftçi, olayın meydana geldiği alanın kayak yapmaya kapalı alan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Burası kayak yapmaya elverişli değil. Kayak merkezinin dışında kayağa yasaklı bir alan. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Ejder 3200 firmamız gerekli levhalandırmaları ve uyarıları yapmıştı. Dolayısıyla şu anda pist açık, vatandaşlarımız kaymaya devam ediyor. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde toplamda 86 kilometre pistimiz var. Burada güvenli bir şekilde kayak yapılabilir. Bütün kayakseverleri tedbir aldığımız, açık olan pistlerimizde kayak yapmaya davet ediyorum. Bu bölgelerde Büyükşehir Belediyemiz, Ejder 3200 firmamız kontrollü patlatma yapıyor, çığ düşürüyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde çığ riskiyle yüz yüze kalmamaları için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bugün de sabah saatlerinde arkadaşlarımız 4 ayrı yerde bununla ilgili çalışma yaptı."

"Palandöken Kayak Merkezi'nde olumsuz durum yoktur"

Açık olan pistlerde herhangi bir sıkıntı olmadığını ve risk bulunmadığını aktaran Çiftçi, vatandaşların güvenle kayak yapabileceğine dikkati çekti.

Kayağa yasak alan ilan ettikleri ve bunlarla ilgili uyarı levhaları asılan yerlere girilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Palandöken çok geniş bir destinasyon ve sürekli kar yağışı alan, 3 bin 200 metre yükseklikte bir yer. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, güvenli alanda kayak ve snowboard yapsınlar. Hem kendi hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atmasınlar. Şu anda ilimizde kayak pistlerinde, Palandöken Kayak Merkezi'nde olumsuz durum yoktur." ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, yasaklı alanda bulunan kişilerle ilişkin şöyle konuştu:

"Yusufun Deresinde kayağa yasaklı alanda kayak yapan 3 vatandaşımız ile 1 yabancıyı Jandarma Arama Kurtarma ekiplerimiz tespit etti. Onlara gerekli idari müeyyideler de uygulandı. Bizim niyetimiz kimseye idari para cezası kesmek, cezalandırmak değil. Hem kendi güvenlikleri hem de Palandöken Kayak Merkezi'nin güvenliği açısından yasak olan alanlarda kayak yapılmasını istemiyoruz."

İl Jandarma Komutanlığınca, Valiliğin "Palandöken Kayak Merkezi'nde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emri kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 4 kişiye toplam 11 bin 812 lira cezası kesildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Çiftçi, Kayak Merkezi, Güvenlik, Politika, erzurum, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Çığ Bölgesine Giren 4 Kişiye Ceza - Son Dakika

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