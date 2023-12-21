Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|21.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-7
|-2
|Hakkari
|YKY
|-10
|-4
|Sarıkamış
|KY
|-4
|0
|Ergan
|KY
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-1
|0
|Zigana
|KY
|-3
|3
|Kartepe
|KY
|3
|8
|Erciyes
|KY
|-4
|1
|Yalnızçam
|KY
|-4
|3
|Abalı
|KY
|-5
|3
|Yıldızdağı
|KY
|0
|2
|Çambaşı
|KY
|0
|2
|Denizli
|KY
|-3
|3
|Hesarek
|KY
|-3
|-2
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika