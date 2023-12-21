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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Palandöken-2: 85 cm, Hakkari: 55 cm, Sarıkamış: 44 cm, Ergan: 33 cm, Kartalkaya: 18 cm, Zigana ve Kartepe: 12 cm, Erciyes ve Yalnızçam: 11 cm, Süleymaniye: 9 cm, Abalı: 8 cm, Yıldızdağı ve Çambaşı: 5 cm, Denizli ve Hesarek: 3 cm.

Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı
21.12.2023 - 16:03,
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.12.2023En düşükEn yüksek
Palandöken

KY-7-2
Hakkari

YKY-10-4
Sarıkamış

KY-40
Ergan

KY-5-1
Kartalkaya

KY-10
Zigana

KY-33
Kartepe

KY38
Erciyes

KY-41
Yalnızçam

KY-43
Abalı

KY-53
Yıldızdağı

KY02
Çambaşı

KY02
Denizli

KY-33
Hesarek

KY-3-2
(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)

Kaynak: AA
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