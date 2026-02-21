Palandöken'de Kar Kalınlığı 216 Santimetre - Son Dakika
Palandöken'de Kar Kalınlığı 216 Santimetre

21.02.2026 14:06
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Diğer merkezler de sıralandı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 216, Ergan ve Kartalkaya'da 215, Hakkari'de 212, Nemrut'ta 195, Konaklı'da 153, Sarıkamış'ta 152, Uludağ'da 149, Erciyes'te 145, Yıldız Dağı'nda 136, Davraz'da 105, Murat Dağı'nda 100, Yalnızçam'da 82, Ilgaz'da 78, Hesarek'te 44, Denizli'de 40, Çambaşı'nda 34, Küpkıran'da 33, Kop'ta 29, Bozdağ'da 7 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKKY-21
ErganKKY-42
KartalkayaKY-5-4
HakkariPB-101
NemrutKKY-52
KonaklıKKY-52
SarıkamışPB-75
UludağKY-4-3
ErciyesKY-41
Yıldız DağıKY12
DavrazY-53
Murat DağıKY-30
YalnızçamKKY-85
IlgazKY-31
HesarekKKY-54
DenizliKY-54
ÇambaşıKKY-14
KüpkıranÇB-83
KopKKY-46
BozdağHKY13
SaldaY-25
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)
Kaynak: AA

