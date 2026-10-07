Palandöken\'de kar ve yağmur sonrası sisi Ejder 3200 A.Ş. çalışanları dronla görüntüledi

Palandöken'de kar ve yağmur sonrası sisi Ejder 3200 A.Ş. çalışanları dronla görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmur sonrası sis görülmeye başladı. Merkezi işleten Ejder 3200 A.Ş. çalışanları, beyaza bürünen Palandöken'i kaplayan sisi dronla görüntüledi.
PALANDÖKEN'DE SİS
Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmurun ardından sis etkili oldu. Palandöken Kayak Merkezi'ni işleten Ejder 3200 A.Ş. çalışanları beyaza bürünen Palandöken'i kaplayan sisi dronla görüntüledi.
Kaynak: DHA
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