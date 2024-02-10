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Palandöken'de kayak coşkusu

Hafta sonu aileler büyük yoğunluk oluşturdu

ERZURUM - Hafta sonu tatilini Palandöken Kayak Merkezi'nde geçiren kayak severler yoğunluk oluşturdu.

Aileleriyle birlikte sabah erken saatlerden itibaren palandöken Kayak Merkezine gelen kayak severler güneşli bir havada kayağın ve kar'ın keyfini doyasıya yaşadılar.

Palandöken'in muhteşem bir kayak merkezi olduğunu ifade eden kayak severler, "Pistler çok güzel. Havada güneşli olunca kayak keyfi doyumsuz oluyor. Tüm kayak severleri palandöken7e bekliyoruz" diye konuştular.

Çocuklar kızak keyfi yaşarken, büyükler pistlerde kayak keyfi yaparak hafta sonu tatilini gönüllerince yaşadılar.