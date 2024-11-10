Erzurum'un Palandöken ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
C.Y. (41) idaresindeki 07 ANN 181 plakalı otomobil, Abdurrahman Gazi Türbesi yakınlarında kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü C.Y. ile araçtaki A.Y. (6) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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