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Palandöken'de sömestri tatilinde bereketi - Son Dakika
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Palandöken'de sömestri tatilinde bereketi

Palandöken\'de sömestri tatilinde bereketi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kayak severler, pistlerin harika olmasından ve çeşitli aktivitelerden keyif alıyor. Tatil boyunca yaklaşık 200 bin ziyaretçinin beklendiği Palandöken'de yoğunluk yaşanıyor.

03.02.2024 22:44
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Palandöken'de sömestri tatilinde bereketi

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Binlerce yerli ve yabancı turist adeta Palandöken'e akın etti.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, kar kalitesi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve eşsiz doğa manzarasıyla yarıyıl tatilinde binlerce kayak severi ağırlamaya devam ediyor. Özellikle kayak merkezine gelen aileler çocuklarıyla kızağa binerken, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Kayak severler, Palandöken'in keyfini çıkardıklarını belirtirken, pistlerin harika olmasında keyif duyduklarını ifade ediyor. Kayak merkezine tatil boyunca 200 bine yakın ziyaretçinin geldiği tahmin ediliyor. Hafta sonu kadar hafta içleri de yoğun bir talep gören Palandöken'de zaman zaman gondol lift başta olmak üzere uzun kuyruklar oluşuyor. Yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen aileler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturdu. Tatilin bitmesine sayılı günler kala Palandöken'deki hareketlilikte daha fazla artmaya başladı. Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistlerde kayak başta olmak üzere bir çok aktivite yapılabiliniyor.

Kaynak: İHA

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