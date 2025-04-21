Palandöken'de Türk Motifleri Defilesi Rüzgarı

Palandöken'in eteğinde Türk motifleri defilesi göz kamaştırdı

ERZURUM - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri EİT2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında "Palandöken'in eteğinde Türk Motifleri" defilesi düzenlendi.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Etkinlikleri kapsamında, Erzurum'da kültür ve sanat dolu bir organizasyon daha hayata geçirildi.

"Palandöken'in Eteğinde Türk Motifleri Defilesi" adlı özel etkinlik, Snowdora Otelde gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Belediyesi ve EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinasyon Ofisi'nin katkılarıyla düzenlenen defilede, Türk kültürüne özgü geleneksel motifler modern tasarımlarla buluşturuldu.

Etkinlik, "Kendini Anlatan Şehir Erzurum" temasıyla hem bölgenin kültürel mirasını hem de turizm potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Katılımcılara görsel bir şölen sunan defile, Palandöken'in eşsiz manzarasında anlamlı bir atmosferde gerçekleştirildi.

Aile Destek Merkezlerinde bulunan meslek edindirme kurslarındaki kadınlar ve Halk Eğitim Merkezi hocaları tarafından hazırlanan Türk motiflerinin yer aldığı sergide 23 kıyafet sergilendi.

Türk devletlerinin geleneksel kıyafetlerinin ve modern tasarımlarının sergilendiği kültürel buluşma organizasyonundaki kıyafetlerde tel kırma, nakış, iğne oyası gibi islemeler bulunuyor.

Defileyi Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve çok sayıda davetli izledi.