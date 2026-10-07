Palandöken\'in zirvesi Ejder Tepesi\'ne kar yağdı, Erzurum\'da yükseklere kar düştü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı.

Erzurum'da, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.

Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'nde kar etkili oldu.