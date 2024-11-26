Palandöken Kayak Merkezi 5 Aralık'ta Sezonu Açıyor - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi 5 Aralık'ta Sezonu Açıyor

Palandöken Kayak Merkezi 5 Aralık\'ta Sezonu Açıyor

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, 5 Aralık'ta yapılacak gösteri ile kış sezonunu açacak. Kar kalınlığı şu anda 45 santime ulaştı ve yapılan suni kar çalışmalarıyla bu seviyenin 1 metreye çıkması hedefleniyor. 2025 Turizm Başkenti unvanı ile 4 milyon turist bekleniyor.

26.11.2024 10:50  Güncelleme: 10:56
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AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kar kalitesi, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizminin gözdesi Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, 5 Aralık'ta bir gösteriyle sezonu açacak. İki gündür etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı pistlerde 45 santime ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş., kar kalınlığını 1 metreye çıkarmak için suni kar makinelerini 24 saat çalıştırmaya başladı.

En uzunu 14 kilometre olmak üzere 55 pistin bulunduğu ve aynı anda binlerce kişinin rahatlıkla kayak yapabildiği Palandöken Kayak Merkezi'nde son hazırlıklar yapıldı. Kış turizminin gözdesi 5 Aralık'ta bir gösteriyle kapılarını tatilcilere açacak. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilmesi ve 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' seçilmesi dolayısıyla bu sezon 4 milyon kişinin gelmesi beklenen 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in pistlerindeki kar kalınlığı son iki günde aralıksız yağan karla 45 santime ulaştı. Kar seviyesini 1 metreye çıkarmak isteyen oteller ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş., suni kar makinelerini 24 saat aralıksız çalıştırmaya başladı. Yaz boyunca tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışmalarının tamamladığı Palandöken; havalimanına 15, kent merkezineyse sadece 5 dakika uzaklıkta.

'BU YIL MİSAFİR YOĞUNLUĞU FAZLA OLACAK'

Palandöken'e geçen haftalarda yağan kar ve son iki günde Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlarla pistlerdeki kar kalınlığının 45 santime ulaştığını söyleyen Otel Genel Müdürü Ömer Akca, Bizler tatilcilerin daha iyi bir kayak yapabilmesi için pistlerdeki 45 santimlik doğal karı bir metreye çıkarmak için 24 saat suni karlama yapıyoruz. 5 Aralık'ta sezonunu açıyoruz. 20 Temmuz'dan başlayan erken rezervasyon fırsatları vardı. Onunla beraber şu anda da erken rezervasyon satışlarımız devam ediyor. Geçmiş yıllara göre bu yıl biraz daha misafir yoğunluğu fazla olacak gibi. Rezervasyonlar o yönde geliyor. Erzurum'un, Palandöken'in ulaşılabilirliği, havalimanın şehre yakınlığı, kayak merkezinin şehirle iç içe olması, burada geçmişte yapılmış iki tane olimpiyattan dolayı her türlü güvenlik önleminin ön planda olması, nisan sonuna kadar kayak ve kar garantisi vermemiz Palandöken'i bir adım daha öne geçiriyor. Gündüz kayak yapılabilen pislerin çoğunluğunda gece kayağı da yapılabilecek şekilde ışıklandırılmıştır diye konuştu. Otellerde yenilemeler yapılıp, pistlerin, mekanik tesislerin ve liftlerin bakımları yapılarak sezona hazır hale geldiklerini belirten Akca, 5 Aralık'ta pistlerimizin yüzde 80'i açık olur. Satışlarımızı dağın teknik altyapısına, coğrafi konumuna, suni karlama sistemi ve hava şartlarına göre kar garantisi veriyoruz. Çünkü hiç kar yağmasa bile suni karla bütün pistleri dolduruyoruz dedi.

Haber Turgay İPEK - Kamera Salih TEKİN ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi 5 Aralık'ta Sezonu Açıyor - Son Dakika

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