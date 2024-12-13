Palandöken Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Palandöken Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Palandöken, kar kalınlığının 105 cm'ye ulaştığı dönemde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

13.12.2024 13:46
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Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm rotalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta içinde de yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlıyor.

Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanıyla yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonlarının yanı sıra hafta içinde de yoğunluğun görüldüğü Palandöken'in pistlerinde, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

İstanbul'dan gelen Ceren Palaburcuk, AA muhabirine, Palandöken'de ilk kez kayak deneyimini gerçekleştirdiğini belirterek, "Palandöken harika, çok güzel bir yer. Pistleri çok güzel, burada kayak yapmak çok keyifli." ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan gelen Mert Topaloğlu da Palandöken'in pistleri ve kar kalitesinin çok iyi olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl yurt dışındaydım, oradaki pistlere göre buradaki pist ve kar çok daha iyi. Bu sezon çok kalabalık geçecek. Pistler normalden daha yoğun. Tesisler ve pistler çok güzel, Palandöken'i herkese tavsiye ederim." dedi.

İranlı Faeribot Şimşeki de Palandöken'in çok güzel ve eğlenceli bir kayak merkezi olduğunu, kafile olarak Erzurum'a geldiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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