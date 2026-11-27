Palau bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri Bodrum'a 277 yolcu getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palau bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri, Arnavutluk'un Sarande Limanı'ndan gelerek Bodrum'a 277 yolcu getirdi. Gemide çoğu Rus 277 yolcu ile 314 kişilik mürettebat bulunuyor; turistler gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Astoria Grande" kruvaziyeri 277 yolcu getirdi.
Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Arnavutluk'un Sarande Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum'a ulaşan gemide çoğu Rus 277 yolcu ile 314 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Geminin bir sonraki durağı Antalya Limanı olacak.
Kaynak: AA
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