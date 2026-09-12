Palawan açıklarında feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi aranıyor - Son Dakika
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Palawan açıklarında feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi aranıyor

Palawan açıklarında feribot yangınında can kaybı 76\'ya yükseldi, 13 kişi aranıyor
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Filipinler'in turistik Palawan eyaleti açıklarında çarşamba günü çıkan feribot yangınında 41 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla teyit edilen can kaybı 76'ya yükseldi. Yangından 43 kişi kurtulurken, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

MANİLA, 12 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in turistik Palawan eyaleti açıklarında çarşamba günü çıkan feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Filipinler Sahil Güvenliği cumartesi günü yaptığı açıklamada, 41 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece teyit edilen toplam can kaybının 76'ya çıktığını bildirdi. Yangından kurtulanların sayısının ise 43 olduğu belirtildi.

Filipinler Sahil Güvenliği'nin yayımladığı görüntülerde, feribotun büyük ölçüde yandığı, çevrede kül ve yanmış metal parçalarının bulunduğu görülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yangının nedenine ilişkin soruşturma da sürüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Palawan açıklarında feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi aranıyor - Son Dakika

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