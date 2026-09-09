Palembang'da orman yangını dumanı 1030 okulda eğitimi uzaktan eğitime çevirdi - Son Dakika
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Palembang'da orman yangını dumanı 1030 okulda eğitimi uzaktan eğitime çevirdi

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Endonezya'nın Palembang kentinde orman yangınları nedeniyle hava kirliliği sağlıksız seviyeye ulaşınca 1030 okulda uzaktan eğitime geçildi. Belediye Başkanı Ratu Dewa, kararın 250 binden fazla öğrenciyi etkilediğini ve koşullar iyileşene kadar süreceğini açıkladı.

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinin başkenti Palembang'daki anaokulları ve ilköğretim kurumlarında, haftalardır devam eden orman yangınlarından kaynaklanan dumanın hava kirliliğini sağlıksız seviyelere çıkarması üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Palembang Belediye Başkanı Ratu Dewa, orman yangınlarının ardından yoğunlaşan dumanın çocuklar için akut solunum yolu enfeksiyonları da dahil sağlık riskleri oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin öncelik olduğunu belirten Dewa, kentte anaokulları, ilkokul ve ortaokullarda acil önlem olarak bugün çevrim içi eğitime başlanması kararı verildiğini aktardı.

Dewa, Palembang'daki 1030 okulda 250 binden fazla öğrenciyi etkileyen kararın, düzenli olarak gözden geçirileceğini ve koşullar iyileştiğinde yüz yüze eğitime devam edileceğini belirtti.

Öte yandan, hükümet verilerine göre, hava kalitesinin tehlikeli seviyede devam etmesi nedeniyle Sumatra ve Borneo adalarındaki yaklaşık 12 bin 800 okulda eğitime ara verildi.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın) internet sitesinden yapılan açıklamada, Endonezya'da hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması nedeniyle etkilenen bölgelerdeki 1,4 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime geçtiği aktarılmıştı.

Endonezya'da orman yangınlarının Batı Kalimantan, Orta Kalimantan, Güney Kalimantan, Riau, Jambi ve Güney Sumatra eyaletlerinde devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Palembang'da orman yangını dumanı 1030 okulda eğitimi uzaktan eğitime çevirdi - Son Dakika

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