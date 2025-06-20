Palestine Action Yasa Dışı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Palestine Action Yasa Dışı Olmayı Hedefliyor

20.06.2025 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Palestine Action grubunu yasaklı örgütler listesine alma girişiminde bulunuyor.

İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla gün içinde bir hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarını kırmızıya boyayan Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatıldı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Palestine Action'ı yasaklı örgütler listesine almak için hazırlayacağı taslağı pazartesi günü parlamentoya sunacak.

Cooper'ın teklifinin parlamentoda kabul edilmesi halinde, uzun süredir İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketleri hedef alan eylemler gerçekleştiren Palestine Action grubu, yasaklı örgütler listesine alınacak ve gruba üyelik ve destek faaliyetleri yasa dışı kabul edilecek.

Hükümetin yasaklama girişimine karşı Palestine Action'ın X hesabından paylaşılan açıklamada, "İsrail savaş makinesine karşı olan herkesi temsil ediyoruz. Filistinlilerin, onları öldüren araçlardan daha değerli olduğuna inanan herkesi temsil ediyoruz. Filistin'in bağımsızlığını savunan herkesi temsil ediyoruz. Eğer biz yasaklanırsak hepimiz yasaklanırız." ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin Palestine Action'ı yasaklama girişimine çok sayıda ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu da tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütünün X hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadele güçlerinin protesto gruplarını hedef almasından endişe duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Palestine Action'a karşı terörle mücadele yetkilerinin kullanılmaması ve grubun yasaklı örgütler listesine alınmaması gerektiği kaydedildi.

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action'ın bu sabah paylaştığı görüntülerde aktivistlerin Oxfordshire'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action'dan yapılan açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın da piste püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı ifade edilmişti.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, İnsan Hakları, İngiltere, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palestine Action Yasa Dışı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca’dan yıllar sonra gelen pişmanlık Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık
Güney Afrika’da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
İran destekli grup ABD’yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Merkeze alınan Tunceli Valisi’nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
21:21
İsrail saldırıları altındaki İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
10:10
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
10:06
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var
Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:30
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
09:23
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
09:11
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
09:10
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
08:54
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 08:14:28. #7.13#
SON DAKİKA: Palestine Action Yasa Dışı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.