Kahramanmaraş\'ta Palmiye Sitesi Davası Başladı: 151 Ölüm ve Çatışan Savunmalar

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HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşması başladı. Mahkeme Başkanı, ölen sayısının 151 kişi olduğunu belirtti. Sanık müteahhit Ali Babaoğlu'nun savunmasında, yaşamını yitirenlere "şehit" ifadesini kullanması ailelerin tepkisine neden oldu. Babaoğlu, "Özgürlüğümü kaybettim ve hala hapishanedeyim. Yakalanma kararını göze alarak notere gittim ve oradaki işlemlerimi tamamladım" diye konuştu. Sanıklar savunma sırasında birbirini suçladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 150 kişinin yaşamını yitirdiği 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Açılan davanın ilk duruşması, depremlerin üzerinden geçen 19 ay sonra başlarken, Mahkeme Başkanı, ölen sayısının 151 olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu SEGBİS aracılığıyla, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu mahkeme huzurda savunma yaptı. Duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı.

Sanık Ali Babaoğlu, yazılı olarak hazırladığı savunmasını okudu. Savunmasına "Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum" diyerek başlayan Babaoğlu'na aileler tepki gösterdi.

"İstesem yurtdışına kaçardım. Özgürlüğümü kaybettim"

Babaoğlu savunmasına şöyle devam etti:

"Palmiye Sitesi'nin A-B-C blokları ortağım Hacı Mehmet Ersoy ve tarafımdan yapılmıştır. 54 daire yıkıldı ve 100 dairede yıkım olmamıştır. 6 Şubat depremleri sıradan bir deprem değildir. Devletimiz de "yüzyılın afeti" diye tanımlamıştır. Yıkılan bloklar fay hattına denk gelmiştir. Son yönetmelikle yapılsa dahi yıkılır. Ben kaçmadım. Sinir ve depresyon hastasıyım. 15 yıldır tedavi görüyorum. Deprem sabahı travma yaşadım. Trabzon Caddesi'nde dükkanlarım yıkıldı. Hakkımda yakalama kararı yok. Yazlığıma gittim. İstesem yurtdışına kaçardım. Türk adaletine güvenim tamdır. Basında haberler çıkınca korktum ve teslim olmadım.

Deprem nedeniyle tüm mal varlığımı kaybettim. Özgürlüğümü kaybettim ve hala hapishanedeyim. Palmiye Sitesi, belediye tarafından onay alınarak yapılmıştır. Kahramanmaraş'ın en güvenilir mühendislerindenim. Mesleğime leke sürdürmem. Yeterli tecrübe sahip inşaat mühendisiyim. Bu inşaattan sonra 8 defa yönetmelik değişmiştir."

Palmiye Sitesi'nin depremin ivmesiyle yıkıldığını yineleyen Babaoğlu, "Yapı denetim kanununa göre biz binadan 15 yıl sorumluyuz" savunmasını yaptı.

Mahkeme Başkanı'ndan bacak bacak üstüne atan sanığa tepki

Mahkeme Başkanı, Babaoğlu'nun savunma sırasında bacak bacak üstüne atmasına tepki gösterdi.

Ali Babaoğlu, savunmasının ardından müştekilerin avukatının "Neye güvenerek, kim tarafından korunup hakkınızda yakalama kararı varken notere gittiniz" sorusuna "Yakalanmayı göze alarak gittim çünkü mecburdum. Birçok yerden haciz geldi. Mal varlığımı devrettim. Noterdeki işlemlerimi tamamladım" yanıtını verdi.

Sanıklar birbirini suçladı

Sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise savunmasında, "Benim binanın yapımıyla ilgili alakam yok. Benim ortaklığım yok. Emlakçı gibi müşteri getirirdim" dedi.

Sanık jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu savunmasında, "Ölenlere rahmet, kalanlara sabır diliyorum. 1999 yılında Ali Babaoğlu bizden zemin etüt raporu istedi. Biz de o raporu 1999 yılındaki yönetmeliğe göre yaptık. Biz raporu verdiğimizde bina yapılıyordu. Tek suçlu Babaoğlu değil kamu görevlileri de suçludur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Palmiye Sitesi'nin yapımında Ali Babaoğlu ile muhatap oldum. Hacı Mehmet Ersoy'u hiç görmedim" diye konuştu.

Tarakçıoğlu'nun savunmasının ardından Babaoğlu, "Hayatım boyunca Ömer Tarakçıoğlu ile hiç görüşmedim. Telefonda bile konuşmadım" ifadesini kullandı. Tarakçıoğlu ise "Ersoy'la muhatap olmadım. Sadece Ali Babaoğlu'yla görüştüm" dedi.

(SÜRECEK)